Alanya-Antalya karayolunda araçlar mahsur kaldı

Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Alanya merkeze 25 kilometre mesafede bulunan İncekum Mahallesi'nden geçen D 400 karayolunda yağmur sebebiyle bazı araçlar mahsur kaldı. Yolda biriken su sebebiyle küçük araçların geçişine izin verilmezken, sadece otobüs ve kamyon gibi büyük araçların geçişine izin veriliyor. Ulaşımın eski Alanya-Antalya yolundan verildiği bildirildi.