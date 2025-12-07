Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti

Olay, Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Ömer Güroğlu (55) komşusu Yaşar Gür'e ait bahçeye akasya ağacının kesimine yardıma gitti. Kesilen ağacı Yaşar Gür'ün oğlu Davut Gür traktörle çekmeye çalıştığı sırada ağacın dalı Ömer Güroğlu'nun kafasına çarptı. Güroğlu olduğu yere yığılıp kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ömer Güroğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Güroğlu'nun cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Ömer Güroğlu'nun annesinin de bir hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı olay mahalle sakinlerini yasa boğdu.