En şefkatli servis yolculuğu

Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Eski eşiyle evli polis memuruna çarpan sürücü gözaltına alındı
Eski eşiyle evli polis memuruna çarpan sürücü gözaltına alındı
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
MEB'den yerli ve milli dil eğitimi: DİLİM Platformu erişime açıldı
MEB'den yerli ve milli dil eğitimi: DİLİM Platformu erişime açıldı
Çocukları böyle ağlarına düşürüyorlar: Lüks hayat, alkol, uyuşturucu!
Çocukları böyle ağlarına düşürüyorlar: Lüks hayat, alkol, uyuşturucu!
'Hakaret' davalarında yeni dönem: Kazanç kapısı kapanıyor!
'Hakaret' davalarında yeni dönem: Kazanç kapısı kapanıyor!
Türkiye'nin geleceği tehlikede: Okullar kapanacak, ordu asker bulamayacak!
Türkiye'nin geleceği tehlikede: Okullar kapanacak, ordu asker bulamayacak!
Çalışma tamamlandı: İşte 'doğum izni' taslağının detayları!
Çalışma tamamlandı: İşte 'doğum izni' taslağının detayları!
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

En şefkatli servis yolculuğu

Artvin'de 2 çocuk annesi Adile Erdoğan (33) eşine destek olmak için 2 yıldır öğrenci servis şoförlüğü yapıyor. Erdoğan, her sabah ilçedeki öğrenim gören öğrencileri evlerinin önünden alarak okula, ders bitimi ile tekrar evlerine bırakıyor. İşini severek yaptığını ifade eden Erdoğan, "Çocukları çok seviyorum ve onlara minibüste her yerde anne şefkatiyle yaklaşıyorum. Şoförlüğü de seviyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 15:52, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 16:22
Yazdır
En şefkatli servis yolculuğu

Yusufeli ilçesinde oturan Adile Erdoğan, 15 yıldır servis şoförlüğü yapan eşi Salih Erdoğan'a destek olmak için servis şoförü olmaya karar verdi. SRC belgesi alan Erdoğan, 2 yıl önce eşinin minibüsünde direksiyon başına geçti. Adile Erdoğan, her sabah ilçedeki öğrenim gören öğrencileri evlerinin önünden alarak okula, ders bitimi ise tekrar evlerine bırakıyor. Öğrencilerin evi ile okul arasında mekik dokuyan Erdoğan, boş vakitlerini kendi evinin işlerini hallederek değerlendiriyor. Çocuklarla anne şefkatiyle yaklaşan Adile Erdoğan, severek yaptığı işle aile ekonomisine de katkıda bulunuyor.

'ÇOCUKLARI DA ŞOFÖRLÜĞÜ DE ÇOK SEVİYORUM'

Adile Erdoğan, eşine destek olmak için şoför olmaya karar verdiğini ifade ederek, "Yaklaşık 2 yıldır öğrenci servisi sürücüsüyüm. Eşim 15 yıldır bu işi yapıyor. Yedek şoföre ihtiyaç vardı. 'Neden ben olmayayım' dedim. Ehliyetimi yükselterek bu işi yapmaya başladım. Sabah öğrencileri Köprügören köyünden alıyorum ve okula bırakıyorum. Saat 15.30'da tekrar okuldan alarak evlerine bırakıyorum. Çocukları çok seviyorum ve onlara anne şefkatiyle yaklaşıyorum. Şoförlüğü de seviyorum. Eşime destek olmak için bu işe başladım. Her iş gibi bu işinde zorlukları oluyor tabii ki ama severek yapıyorum" diye konuştu.

'KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM'

Öğrenci Nurbanu Yazar, kadın şoförün kendisine güven verdiğini söyleyerek, "Adile abla servis şoförümüz olduğu için kendimi daha da güvende ve iyi hissediyorum. Kadın olması da hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum. Onun şoförlüğünü de seviyorum" dedi.

'EĞLENCELİ OLUYOR'

Muhammet Salih Erdoğan da "Şoförümüzü çok seviyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Bizi sabah saat 08.20 gibi alıyor okul çıkışı da eve bırakıyor. Bayan şoför olması çok eğlenceli oluyor. Okula ve eve eğlenerek gidip geliyoruz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber