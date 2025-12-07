112 Acil Sağlık ekipleri hastalara ulaşmak için göreve hazır

Ağrı'da 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri, zorlu geçen kış mevsimlerinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köylerdeki hastalara ulaşmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kışın zorlu geçtiği ve 1 metreden fazla kar kalınlığının olduğu ocak, şubat ve mart aylarında ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla harekete geçerek birçok hastaya ulaştı.

"Snowtrack" olarak adlandırılan paletli ambulanslarla yolu kapalı olan köylere ulaşarak hastalara müdahale eden ekipler, kar, tipi, sis ve zorlu coğrafi şartlarla da mücadele etmenin zorluğunu yaşıyor.

Sağlık ekipleri, çetin kış koşullarının başladığı bugünlerde hazırlıklarını tamamlayıp sezon boyunca vakalara müdahale etmek için görevlerinin başında hazır bekliyor.

İl Sağlık Müdürü Esra Beşer AA muhabirine, bölgede kışın zorlu geçtiğini ve önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de hastalara ulaşmak için yoğun çaba sarf edeceklerini söyledi.

Gece gündüz demeden ekiplerin hastalara ulaşıp en kısa zamanda hastanelere ulaştırmak için zamanla yarıştığını belirten Beşer, şöyle konuştu:

"İlimizde kış mevsimi uzun ve çetin geçmektedir. Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yollara ulaşmak için envanterimizde yer alan 2 snowtrack, 3 UMKE aracımız ve 4 arazi tipi ambulansımızla birlikte vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunmak için tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Bakanlığımız tarafından tahsis sağlanan 7 yeni ambulansımızla birlikte acil sağlık hizmetleri filomuzu her geçen gün biraz daha arttırmaktayız."

Beşer, istasyon başına düşen ambulans sayısının artmasıyla vakalara daha erken ulaşacaklarını anlattı.

"Çetin bir süreç bizi beklemektedir"

İl genelinde 25 ayrı noktada 112 istasyonu bulunduğunu ifade eden Beşer, "Ayrıca ekibimizde yer alan 20 hekimimiz, 100 acil tıp teknisyenimiz ve 125 paramediğimizle büyük bir özveri ile sahada vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmekteyiz. İlimizdeki şartlar çok uzun geçmekte ve çetin bir süreç bizi beklemektedir." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının 7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlayan Beşer, "Bu noktada var olan bütün gücümüzle birlikte mevsim koşullarında göz gözü görmeyen çok fazla tipinin olduğu aynı zamanda yaklaşık 1-2 metrelik karın olduğu yerlere biz snowtrack araçlarımızla büyük bir özveri ile ulaşmaktayız." dedi.