Hiç ayrılmayan ikizler gökyüzünde emniyeti birlikte sağlıyor

THY Teknik AŞ'de yaklaşık 2,5 yıl önce çalışmaya başlayan Burak ve Berk Yenibakır, ilkokuldan üniversiteye kadar hiç ayrılmadı.

Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ni kazanıp 2022 yılında birlikte mezun olan 26 yaşındaki ikizler, teknisyenlik görevini de aynı çatı altında devam ettiriyor.

Kardeşlerden Burak Yenibakır dar gövdeli uçakların bakımında görev alırken, Berk Yenibakır geniş gövdeli uçakların bakımında çalışıyor.

Mesai arkadaşı olan ikiz kardeşler, havacılık serüvenine uzanan hikayelerini AA muhabirine anlattı.

Uçak teknisyeni olma fikrinin kendisinden çıktığını belirten Burak Yenibakır, çocukluğundan itibaren havacılığa olan ilgisinin etkisiyle bu alana yöneldiğini söyledi.

Havacılığın kendisi için hem eğlence hem de tutku olduğunu belirten Yenibakır, üniversite döneminde havacılığı tercih ettiğini, kardeşinin de kendisiyle birlikte aynı alana yöneldiğini ifade etti.

"Mesleğimizi sorumluluk bilinciyle icra etmeye çalışıyoruz"

Yenibakır, babasının da meslek seçiminde kendilerine destek olduğunu, tesisatçı olmasından dolayı onun yanında çok şey öğrendiklerini dile getirerek, "Bu süreç aslında küçüklükten beri iş yeri olsun, okul olsun her yerde avantajı olan da bir konuydu. Çünkü herkesin bizi tanıması, görmesi, bir kişiden iki tane var gibi bir durum söz konusu olduğu için tanınırlık yönünde bir avantajı vardı. İş yeri konusunda da bazen bir dezavantaj, çok karıştırılabiliyor, özellikle bizim gibi benzeyen ikiz kardeşler olduğu zaman. Bu bir yandan eğlenceli zaman geçirmemize de sebebiyet verebiliyor." dedi.

Teknisyenlerin havacılık sektöründeki önemine dikkati çeken Yenibakır, şöyle devam etti:

"Uçak teknisyenleri için arka planda, görünmeyen kahramanlar diyebiliriz. Bu işin sorumluluğu çok fazla. İnsanların sağlıklı ve emniyetli bir şekilde uçmasına önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu ne kadar güzel, havalı bir meslek de olsa sorumluluğu çok fazla olan bir iş. Uçak bakım teknisyenliği bir çok meslek grubunda olduğu gibi, uyku düzeni, çalışma sistemi olsun insanın hayatını çalışma disiplini içerisinde idame ettirmesi gerektiği ve durumsal farkındalığının, çevre kontrolünün maksimum düzeyde olduğu sorumluluk gerektiren bir meslek. Baktığınızda 200-300 kişinin taşındığı uçaklara bakım yapmak çok büyük sorumluluk gerektiriyor. 'Turkish Technic' gibi hem yurt içi hem yurt dışı uluslararası havayolu firmasına bakım sağlayan bir firma bünyesinde çalışmak ekstra bir gurur kaynağı bizim için. Bu noktada mesleğimizi dikkatli ve sorumluluk bilinciyle icra etmeye çalışıyoruz."

"Beraber olmanın bizim için avantajı çok"

Berk Yenibakır ise ikiz kardeş oldukları için zaman zaman birbirlerinden etkilendiklerini dile getirdi.

Kendisinin daha çok bilişim alanına yönelmek istemesine karşın kardeşi gibi havacılığı tercih ettiğini kaydeden Berk Yenibakır, "Bilişim olmazsa havacılık olur.' gibi bir düşüncem vardı. Çok ikna etmeye çalışmadı. Tercihlerimi ona göre sıralamıştım. Yollarımız havacılıkta kesişti, bir açıdan da iyi oldu. Belki o noktada ayrılacaktık. Beraber olmanın da bizim için avantajı çok, bir sorun yaşamadım. Benim için pozitif bir şey oldu." diye konuştu.

Kardeşiyle birlikte aynı üniversiteyi kazanıp aynı yıl mezun olduklarını belirten Yenibakır, THY Teknik AŞ'de aynı yıl işe başlayarak hiç ayrılmadıklarını kaydetti.

Berk Yenibakır, özel yaşamlarının yanı sıra zaman zaman iş yerindeki mesai arkadaşları tarafından da karıştırılabildiklerini anlatarak, "Her ne kadar çok benziyor olsak da farklı insanlarız. Çalışma ortamında karıştırılmak bizim için eğlenceli oluyor. Mesela şefim beni izinli zannediyordu, onu görünce şaşırmış. Bu gibi eğlenceli durumlar oluyor. Ya da işe başlamadan önce takımhaneye uğruyoruz gerekli aletlerimizi yanımıza alıyoruz. Oradaki abilerimizin 'Sen az önce gelmedin mi?' gibi sorularıyla çok fazla karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesai dışında da bir araya geldiklerinde sıklıkla teknik konular hakkında konuşup fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Yenibakır, "Belki uçak üstünde olmasa da özel hayatımızda bir konuda uçak hakkında tartıştığımız zaman benim görmediğim noktaları o görmüştür. O bana farklı bir kapı açar mesela. Ben de onun görmediğini ya da benim başımdan geçen bir tecrübeyi ona aktardığım zaman 'Bir dahakine ben de buna dikkat ederim.' demesi bize güç sağlıyor." diye konuştu.