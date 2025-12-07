Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Orman işçileri erozyona karşı da sahada

Orman işçileri erozyona karşı da sahada

Yaz aylarında orman yangınlarına karşı verdikleri fedakar mücadeleyle adını duyuran orman işçileri, yıl boyunca erozyona karşı da savaş veriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 16:22, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 16:24
Orman işçileri erozyona karşı da sahada

Çetin arazi koşullarında çalışan ekipler, erozyon riski taşıyan bölgelerde toprak kaybını azaltmak için çabalıyor. Ağaçlandırma çalışmaları ve teraslama uygulamalarıyla toprağı koruma faaliyetleri yürütülüyor.

Ormansızlaşmış veya yangın sonrası bozulan alanlarda toprak taşınmasını engellemek amacıyla teraslama, fidan dikimi, biyoteknik ve mekanik önlemleri hayata geçiren ekipler, doğal yapının korunmasını sağlıyor.

"Doğaya uygun çalışmalar"

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Başmühendisi Deniz Aydemir, AA muhabirine erozyonla mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Kent genelinde Sarayköy, Babadağ, Honaz, Acıpayam, Serinhisar ve Çameli ilçelerinde erozyon çalışmalarının yoğun olduğunu anlatan Aydemir, 2002 yılından bu yana 14 bin 808 hektar sahada toprak muhafaza (erozyon kontrol mücadelesi) yaptıklarını ifade etti.

Aydemir, kentte en önemli çalışma alanlarından birinin Çameli ilçesi olduğunu belirterek, 1500 hektarlık alanda erozyonla mücadele gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bölgede çalı takviyeli teras tekniğiyle erozyon mücadelesine devam ettiklerini söyleyen Aydemir, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalar toprağın yüzeysel akışını engelliyor. Bu çalışmalar dünyada uygulanan ve doğaya uygun çalışmalar. Hem yangınla hem de erozyonla mücadele ediyoruz. İkisini birlikte gerçekleştirerek toprağımızı yerinde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız ağaçlandırma ve yangın önleme faaliyetleriyle birlikte ormanlarımızı yangından ve toprağımızı da erozyondan koruyoruz."

