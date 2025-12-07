Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
YEDAM sayesinde kumardan kurtulup yeni bir sayfa açtı

Çorum'da sanal kumar nedeniyle hayatı altüst olan 37 yaşındaki M.Y, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) desteğiyle bu bağımlılığından kurtulup hayatında yeni bir sayfa açtı.

YEDAM sayesinde kumardan kurtulup yeni bir sayfa açtı

Evli ve 2 çocuk babası M.Y, özel bir şirkette pazarlamacı olarak çalışırken bir arkadaşının "bir defadan bir şey olmaz" önerisiyle sanal kumar oynamaya başladı.

İlk oynadığında, aylık kazancının yaklaşık 3 katı para kazanan, "hep kazanacağım" umuduyla kumar oynamayı alışkanlık haline getiren M.Y, zamanla kumar bağımlısı haline geldi. Kaybetmeye başladığında ise zararını telafi etmek için daha büyük meblağlarla kumar oynayan M.Y, 4 yılda bütün birikimini kaybetti.

Yuvası yıkılmanın eşiğine gelen M.Y, kumar bağımlısı olduğunun farkına varıp, bağımlılıktan kurtulmanın yollarını aramaya başladı.

Sosyal medyada gezinirken YEDAM'dan haberdar olan M.Y, 115 danışmanlık hattını arayarak YEDAM ile iletişime geçti.

Kumar bağımlılığından kurtulmak için yaklaşık 1,5 yıldır YEDAM'dan yardım alan M.Y, 4 yıllık manevi kayıplarını telafi ederek, ailesiyle mutlu bir yaşam sürmenin planlarını yapıyor.

M.Y, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kumar bağımlılığı yüzünden sahip olduğu maddi ve manevi her şeyini kaybettiğini, yalnız kaldığını ancak YEDAM'ın kendisine bir yardım eli uzattığını söyledi.

"Sanal kumar seni içine çekebilmek için başta mutlu edecek paralar verir"

Parasız kaldığı için yalanlar söyleyerek çevresinden borç aldığını ve ödeyemediğini, işsiz kaldığını, hayatının tehlikeye düştüğünü belirten M.Y, "Sanal kumarın en büyük özelliği, seni içine çekebilmek için ilk başta seni mutlu edecek paralar verir. İlgini çeker, bağımlı olmanı sağlar. Geri almaya başladığında ise seni kazanma hırsı bürüyor. Zamanla artık büyük meblağlar veriyorsun. Artık paranın miktarının önemi kalmıyor. 'Geri kazanacağım, tekrar kazanacağım' diye daha büyük meblağlar yatırıp her şeyi elinden alıyor. En sonunda sıfırı tüketip her şey bir anda bitebiliyor." dedi.

Bağımlılık sırasında ne kadar kaybettiğini fark etmediğini vurgulayan M.Y, "Kurulu düzenim bozuldu, arabamı kaybettim. Birikimlerimi kaybettim. Giden çok şey oldu. O sırada algı kapandığı için ne kadar gittiğini hesaplayamıyorsun. Şimdi düz hesap yaptığımda belki 10, belki 15 yıllık kazancım elimden gitti." diye konuştu.

"Sosyal medyada gezinirken YEDAM'ı öğrendim"

Her şeyini kaybettiğinde kumarın son bulması gerektiğini anladığını, çıkış yolu ararken sosyal medya aracılığıyla YEDAM'dan haberdar olduğunu anlatan M.Y, şöyle devam etti:

"Artık dur noktası olması lazım diye düşündüm ve arayışa girdim. Sosyal medyada gezinirken YEDAM'ı öğrendim. YEDAM'ı hiç bilmiyordum. Yeşilayı çok küçük bir kurum gibi biliyordum ama içine girince çok büyük bir kurum olduğunu öğrendim. YEDAM'ı aradım, beni güzel bir yaklaşımla karşıladılar. Gittim, tanıştım. Burada motive edici bir aile ortamıyla karşılaştım. Beni kimse anlamıyordu, derdimi kimseye anlatamıyordum. Oraya gittiğimde beni anlayan insanları gördüm. Onlarla bir şeyler paylaştığımda, adım atmamda bana en büyük destekçilerden biri YEDAM oldu. Hayatımda hiç kimsem kalmadı. Geniş bir çevrem vardı ama hepsini kaybettim. Şu anda hayatımda olan iki şey var. Birincisi eşim ve çocuklarım, ikincisi ise YEDAM. YEDAM beni hayata bağlayan, bu yolda yürümemi sağlayan büyük bir aile."

Yaklaşık 1,5 yıldır YEDAM'dan destek aldığını ve kumar bağımlılığını yendiğini dile getiren M.Y, "Bundan sonra, bağımlılık sürecinde yaşayamadığım, çocuklarıma ayıramadığım vakti onlara ayırmak istiyorum. Onların geleceği için güzel planlar yapmak istiyorum. Eşimle, ailemle, kumardan, bağımlılıktan uzak güzel bir hayatım olsun istiyorum." ifadelerini kullandı.

M.Y, bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlerin mutlaka YEDAM ile iletişime geçmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ailesinde, çevresinde kumar bağımlılığı olan varsa ona sert yaklaşmasınlar. Kumar oynayan kişinin borçlarını ödeyip rehavete kapılmasına neden olmasınlar. Kişinin borcu ödendikçe 'ne de olsa arkamda duran birileri var, borcum ödeniyor' diye düşünerek tekrar borcun içine düşebilirler. Maddi destek yerine ailelerin çocuklarına manevi destek olmalarını öneririm."

M.Y'nin eşi E.Y. ise kumar nedeniyle çok büyük borçlarının olduğunu öğrendiğinde evliliği sonlandırma noktasına geldiklerini belirterek, "Bu sırada YEDAM'ı bulduk. Bunun bir hastalık olduğu anlatıldı bana. YEDAM sayesinde ben bunu anladım ve önlemlerimizi aldık. Eşimin yanında olmaya karar verdim." dedi.

Kendisinin de YEDAM'dan psikolojik destek aldığını anlatan E.Y, "Benim gibi olanlar eşlerinin yanlarında olsunlar, yalnız bırakmasınlar. Önlemlerini alsınlar. YEDAM ile görüşsünler. Biz eşlere bile psikolojik destek veriyorlar. Kesinlikle 'sen yaptın, bu yüzden bu haldeyiz' diye yüzlerine vurmasınlar. Bu da geçecek, halledeceğiz diyerek eşlerine kucak açmaları lazım." diye konuştu.

YEDAM'dan uzun süredir destek aldıklarını belirten E.Y, eşiyle yeniden evlenmiş gibi hissettiklerini, mutlu bir aile olarak yaşamaya devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

