Yoğun sis! Uçaklar inemedi, uçuşlar iptal edildi

Sürücülerden Kurtuluş Kaça, kar yağışından sonra sis oluştuğunu belirterek,"Görüş mesafesi 50 metreye düştü, şu anda ilk yağan kar çok tehlikelidir. Sürücülerimiz dikkat etsinler." dedi.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışının ardından akşam saatlerinde sis etkili oldu. Kars- Erzurum yolunda görüş mesafesi 50 metreye düştü, araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.

Etkili olan sis nedeniyle bugün Ankara ve İstanbul'dan Kars Harakani Havalimanı'na planlanan 2 uçuş iptal edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net