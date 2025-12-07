Polis ekibi kaza geçirdi: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göztepe Caddesi ile Şehit Cemal Alkan Sokak kesişiminde 01 SM 320 plakalı Opel marka otomobil ile 44 FH 055 plakalı Opel marka araç çarpıştı. Kazada bir polis memuru ile komiser hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.