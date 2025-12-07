Hobiydi, iş oldu, 3 yılda 850 etlik horoz yetiştirdi

Yozgat'ın Saray köyünde emekli olduktan sonra çiftlik kuran 76 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Karakoç, 3 yıl önce hobi olarak başladığı etlik horoz yetiştiriciliğini kısa sürede profesyonel boyuta taşıdı. Bursa'dan aldığı civcivlerle kurduğu küçük çiftliği bugün hem bölge halkına organik et ürünleri sunuyor hem de üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Karakoç, eşiyle birlikte emeklilik dönemini değerlendirmek için başladığı bu girişimde, tamamen organik yöntemlerle üretim yapıyor. Horozlarını mısır ve yonca ağırlıklı doğal yemlerle besleyen Karakoç, 6 aylık süreç sonunda horozların 1 buçuk kiloluk temiz ve doğal et haline geldiğini belirtti.

Çiftliğinde şu an 850 adet etlik horoz bulunduğunu söyleyen Karakoç, maliyetlerin 6 aylık süreçte 200 ila 250 bin lira arasında değiştiğini, kesim dönemine gelmiş ürünleri ise tanesi 500 liradan satışa sunacağını ifade etti. Bekir Karakoç'un Horoz yetiştirme hikayesini şöyle anlattı : "Biz belli bir dönem gelince hanımla beraber dedik ki kendi yerimize, mülkümüze bir tesis yapalım. Meyvelerimiz, üzümlerimiz olsun. Tabii burayı yapınca da bu sefer tavuk olmadan olmuyor. Hiç olmazsa organik tavuk yiyelim diye başlangıçta hobi olarak düşünmüştük ama baktık yerimiz müsait ve imkanlarımız da var. Hiç olmazsa etlik horoz yetiştirelim, insanlara da tertemiz ürünler verelim, onlar da faydalansınlar diye düşündük. Bunları bir günlük olarak aldık. Yaklaşık 6 ay süre önce başladık. Biz bu işe şu anda kesim dönemine geldi. Yedirdiğimiz ürünler yonca ve mısırdan oluşuyor. Organik olması ayrı bir güzellik. Hiç olmazsa biz buradaki vaktimizi bu şekilde değerlendirelim, ticarete yönlendirelim, bir kazanç elde edelim diye düşündük, başladık. Şu anda buraya kadar da getirdik. Pazarımız biz sipariş yerine tanıdık ahbap, eş, dost memlekete, Yozgat'a verelim diye düşündük. Şu anda 850 tane horozun 200-250 bin lirayı bulur. Biz de bunları 500 lira civarında satacağız."