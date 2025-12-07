41 yıla hükümlü firari, eve gelen polisi görünce intihara kalkıştı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, 'Geceleyin yağma' suçundan 40 yıl 3 ay 27 gün, 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 41 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.O.'nun Edirne'de saklandığı adresi tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polisin geldiğini gören A.O., kapı arkasına saklanarak elindeki tabanca ile intihara kalkıştı. Polis, A.O.'nun tabancayı kullanmasına fırsat vermeden etkisiz hale getirdi. A.O.'yı evinde sakladığı belirtilen H.P. de gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör ile 3 mermi gele geçirildi. İki kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.