Osmaniye'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 22:02, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 22:04
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 SD 1521 plakalı yolcu otobüsü, Osmaniye-Gaziantep kara yolu Düziçi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, kontrollü olarak veriliyor.