Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'ye geliyor

Ziyaret kapsamında ayrıca, iki ülke ilişkilerinin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Ziyaretin, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı vesilesiyle yapılacağını aktaran Duran, temaslarda "geliştirilmiş stratejik ortaklık" seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceğini ifade etti.

Duran, Macaristan Başbakanı Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 8 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net