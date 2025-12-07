Migren hastalığına akupunktur derman oldu

Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Eski eşiyle evli polis memuruna çarpan sürücü gözaltına alındı
Eski eşiyle evli polis memuruna çarpan sürücü gözaltına alındı
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
MEB'den yerli ve milli dil eğitimi: DİLİM Platformu erişime açıldı
MEB'den yerli ve milli dil eğitimi: DİLİM Platformu erişime açıldı
Çocukları böyle ağlarına düşürüyorlar: Lüks hayat, alkol, uyuşturucu!
Çocukları böyle ağlarına düşürüyorlar: Lüks hayat, alkol, uyuşturucu!
'Hakaret' davalarında yeni dönem: Kazanç kapısı kapanıyor!
'Hakaret' davalarında yeni dönem: Kazanç kapısı kapanıyor!
Türkiye'nin geleceği tehlikede: Okullar kapanacak, ordu asker bulamayacak!
Türkiye'nin geleceği tehlikede: Okullar kapanacak, ordu asker bulamayacak!
Çalışma tamamlandı: İşte 'doğum izni' taslağının detayları!
Çalışma tamamlandı: İşte 'doğum izni' taslağının detayları!
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
Ana sayfaHaberler Sağlık

Migren hastalığına akupunktur derman oldu

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp (GETAT) ünitesinde bu yıl yaklaşık 30 bin hastaya alternatif yöntemleri uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 23:13, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 23:17
Yazdır
Migren hastalığına akupunktur derman oldu

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bünyesinde 2019 yılında hizmete açılan GETAT ünitesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen uzman hekimlerce akupunktur, mezoterapi, proloterapi, nöral terapi ve ozon uygulamaları yapılıyor.

Modern tıp yöntemleri ve tamamlayıcı tedavi tekniklerini bir araya getiren ünite, özellikle kronik ağrı, kas-iskelet sistemi sorunları ve stres yönetimi gibi alanlarda hastalara alternatif çözümler sunuyor.

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, AA muhabirine, GETAT biriminde sağlık hizmetleri açısından hasta memnuniyetinin üst düzeyde olduğunu belirterek, bu sene düzenlenen 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde ilk 10 hastane arasında yer aldıklarını söyledi.

GETAT Ünitesi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Azem Ülkü de geleneksel tıp uygulamalarının, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle 2014'ten bu yana bilimsel ve sistematik bir zemine oturduğunu anlattı.

Ülkü, farklı branşlardaki hekimlerin, gerekli eğitimlerini tamamlayarak aldıkları sertifika ile geleneksel tıp alanında hizmet verebildiklerini aktardı.

Cerrahi ve dahili işlemlerden farklı uygulamaların söz konusu olduğu geleneksel tıp ile kronik ağrılı durumlar ya da başka sebeplerle toplumda sıkıntı yaşayan hastaların GETAT sayesinde daha mutlu bir hayat yaşamaya başladığını dile getiren Ülkü, geleneksel uygulamalar sayesinde hasta memnuniyetinde artış olduğunu belirtti.

Başvurulan şikayetlerin geniş bir yelpazeye sahip olduğunu anlatan Ülkü, akupunktur, ozon terapi, proloterapi ve nöral terapi uygulamalarının omuz, kol, bacak veya bel gibi bölgelerdeki ağrılara yönelik uygulandığını söyledi.

Azem Ülkü, bu yıl yaklaşık 30 bin hastaya hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

Migren hastalığına akupunktur derman oldu

Ünitede migren rahatsızlığı için akupunktur tedavisi gören Kevser Gülistan Çakır, şimdiye kadar ilaç kullanmak ya da botoks gibi birçok metodu denediğini ancak fayda göremediğini anlattı.

Daha önce hastanenin GETAT ünitesinde proloterapi ve nörolaterapi tedavileri aldığını ifade eden Çakır, migren için akupunktur tedavisini denemek istediğini ve fayda gördüğünü dile getirdi.

Çakır, tedavi sürecine değinerek, "Yüz ve boyun bölgeme, ellerime ve ayaklarıma, migren için uygun yerlere akupunktur iğneleri batırılıyor. Orada sanki bir elektriklenme, bir kan akışı başlıyor. O bölgede bir iyileşme olduğunu hissediyorsunuz. Akşam eve gittiğimde çok rahat uyudum. Geleneksel tamamlayıcı tıbbı tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

GETAT ünitesinde akupunktur uygulaması yapan Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Zeliha Atagün da kökeni binlerce yıl öncesine dayanan akupunkturun geleneksel bir Çin tedavisi olduğunu aktardı.

Atagün, akupunkturu daha çok fibromiyalji ve nörojenik kaynaklı ağrılar, bel boyun ağrıları, dirsek ve diz ağrıları, kuyruk sokumu ağrıları, migren tarzı baş ağrıları, bunun yanında alerjik hastalıklar, kilo kontrolü gibi birçok alanda uygulayabildiklerini söyledi.

Ünitede ozon tedavisi alan Filiz Güvençer ise 2 yıl önce geçirdiği bel ameliyatının ardından yaygın ağrıları olduğunu ve doktorların önerisi üzerine ozon tedavisine başladığını anlattı.

Güvençer, uygulama sayesinde yaşam kalitesinin arttığını, yaygın ağrılarından kurtulduğunu, cilt ve saç kalitesinde farklılıklar gözlemlediğini dile getirdi.

Mezoterapi Uzmanı Dr. Okan Çakır, GETAT ünitesindeki tedavilerden birinin bitkisel ya da farmakolojik ilaçların cilde özel iğnelerle uygulandığı mezoterapi olduğunu belirtti.

Saç dökülmesi veya incelmesine yönelik mezoterapi tedavisinde, öncelikle saç derisini uyuşturduklarını ardından özel ilaç ve solüsyonları ince uçlu iğnelerle az dozlarla uyguladıklarını ifade eden Çakır, "Amacımız hastanın saç dökülmesini azaltmak, var olan saç tellerini güçlendirmek ve korumak. Bölgesel bir tedavi olduğu için yüzde leke, kırışıklık tedavisinde ve ağrılı bölgelerde kullanabiliyoruz. 4-6 ayda bir hatırlatma seansı yapabiliyoruz." dedi

GETAT Sorumlu Hemşiresi Deniz Yiğit de hastaların telefonla ya da bizzat gelerek üniteden randevu alabileceğini, uygulamaların bazılarının ücretsiz bazılarının ise ücretli olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber