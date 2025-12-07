Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Eski eşiyle evli polis memuruna çarpan sürücü gözaltına alındı
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
MEB'den yerli ve milli dil eğitimi: DİLİM Platformu erişime açıldı
Çocukları böyle ağlarına düşürüyorlar: Lüks hayat, alkol, uyuşturucu!
'Hakaret' davalarında yeni dönem: Kazanç kapısı kapanıyor!
Türkiye'nin geleceği tehlikede: Okullar kapanacak, ordu asker bulamayacak!
Çalışma tamamlandı: İşte 'doğum izni' taslağının detayları!
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
'Mide koruyucu' adı yanlış yönlendiriyor

Antalya'da düzenlenen 42. Ulusal Gastroenteroloji Haftası'nda halk arasında "mide koruyucu" olarak bilinen mide asidi baskılayıcı ilaçların yaygın ve gereksiz kullanımına dikkat çekildi. Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, "Bu ilaçlar mide asidini çok güçlü baskılayan ve ülser hastalığında eskiden yapılan ameliyatları tarihe gömen ilaçlardır. Doktor kontrolünde kullanıldığında çok etkili ve güvenilirdir fakat 'mide koruyucu' adı nedeniyle halk arasında yanlış ve gereksiz kullanım çok fazla. Bu ilaçları diğer ilaçları aldığınız için kullanmanıza gerek yok; hekiminize danışın" dedi.

07 Aralık 2025
'Mide koruyucu' adı yanlış yönlendiriyor

Türk Gastroenteroloji Derneği'nin (TGD) Antalya'da düzenlediği 42. Ulusal Gastroenteroloji Haftası programı, sindirim sistemi hastalıklarına ilişkin güncel bilimsel gelişmelerin ele alındığı oturumlarla gerçekleştirildi. Karaciğer yağlanması, obezite, reflü, bağırsak sağlığı, safra taşları ve mide ilaçlarının kullanımına dair bilimsel veriler, alanında uzman hekimler tarafından münazara edildi. Kongre sonrası değerlendirmede bulunan Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, "Türk Gastroenteroloji Derneği 1959 yılında kurulan bir derneğimiz. 1974 yılından itibaren kongreler yapıyoruz. Kongrelerin amacı gastroenteroloji camiasının bir araya gelerek bir yıl içinde biriktirdiği, eriştiği, ulaştığı bilgileri paylaşmaktır. Burada bir bilimsel şölen yaşanır. Gerçekten yabancı katılımcılarla birlikte çok ciddi güzel oturumların olduğu iyi bir kongre geçiriyoruz. Burada önemli konular konuşuldu" dedi.

"Kronik kullanımda mide ilaçları öneriyoruz"

Toplumda "mide koruyucu" olarak bilinen ilaçlara yönelik yaygın algıya da değinen Prof. Dr. Çekin, vatandaşların sıkça sorduğu sorulara değinerek şunları söyledi:

"Mide koruyucu deyince ne gelir aklınıza? Tansiyon ilacı alıyorum, mide koruyucu almazsam tansiyon ilacı bana zarar verebilir ya da şeker ilacı kullanıyorum, acaba mide koruyucu da mı almam gerekir? Bazı ilaçlarla birlikte mide koruyucu almak gerekiyor. Bunlar mideye ve sindirim sistemine zarar verebilecek, ülser, kanama yapabilecek ilaçlar. Kronik kullanımlarında mutlaka mide ilaçlarını öneriyoruz."

"Ülser hastalığında eskiden yapılan ameliyatları tarihe gömen ilaçlar"

Mide asidini baskılayıcı ilaçların farmakolojik etkisine ve ülser tedavisindeki yerine dikkat çeken Prof. Dr. Çekin, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bu ilaçlar mide asidini çok güçlü baskılayan ilaçlar ve artık kanama ve delinme gibi riskleri içeren ülser hastalığında eskiden yapılan ameliyatları tarihe gömen ilaçlar. Çok etkili, çok güçlü ilaçlar. Doktor kontrolünde iyi kullanıldıkları zaman elimizdeki çok güçlü silahlar ama bu yanlış bilgi nedeniyle mide koruyucu ismini kim taktıysa bu isim nedeniyle halk arasında yanlış kullanım çok fazla."

Son dönemde özellikle internet ortamında dolaşan söylemlerin bu ilaçlarla ilgili haksız bir korku oluşturduğunu vurgulayan Çekin, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda da internetteki yanlış bilgiler nedeniyle bu ilaçların fazlaca aslında suçlandığını da görüyoruz. Bazı yan etkilerinin abartılarak ortamda konuşulması nedeniyle ilaçların korkulacak ilaçlar olduğu gibi bir imaj da oluşturulmaya başlandı. Öyle bir şey de söz konusu değil."

"Mide kanserine, kemik erimesine, diğer hastalıklara yol açmazlar"

Doğru endikasyon ve hekim kontrolü gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Çekin, mide ilaçlarının güvenilirliğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu ilaçlar doğru endikasyonlarda, uygun zamanlarda kullanıldığı zaman, hekimler tarafından özellikle önerildiği zaman çok iyi ilaçlar, çok güvenilir ilaçlar. Mide kanserine, kemik erimesine, diğer hastalıklara yol açmazlar. Güvenilir ilaçlar ama mide koruyucu adını da hak etmeyen ilaçlar. Bu ilaçları diğer ilaçları aldığınız için kullanmanıza gerek yok. Hekimlerinize danışmanızı öneririz, biz gastroenteroglar hazırız."

