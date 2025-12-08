En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi

TCMB, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını 11 Aralık Perşembe gerçekleştirecek. Piyasada, 100-200 baz puan aralığında faiz indirimi bekleniyor. Muhtemel bir indirimin mevduat faizlerine de yansıyabileceği belirtiliyor. 8 Aralık itibarıyla en yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 1 milyon TL'nin güncel getirisi kaç TL oldu?

Haber Giriş : 08 Aralık 2025 07:33, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 07:35
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi

Mevduat yatırımcısının da dikkatle beklediği TCMB'nin faiz kararı bu hafta belli olacak. Geçen hafta açıklanan kasım enflasyonunun aylık bazda %0,87 ile beklentilerin altında kalması ve yıllık enflasyonun %31,07'ye gerilemesinin ardından, Merkez Bankasından da faiz indirimi beklentileri yükseldi.

KRİTİK KARAR 11 ARALIK'TA

TCMB, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını 11 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek. Piyasada, 100-200 baz puan aralığında bir faiz indirimine gidilebileceği tahmin ediliyor. Son olarak ekim ayında politika faizi 100 baz puanlık indirimle %39,50 seviyesine çekilmişti. Muhtemel bir indirimin mevduat faizlerine de yansıması bekleniyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

8 Aralık 2025 itibarıyla (vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın) bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

  • -Denizbank: %42,25
  • -QNB: %41,75
  • -Akbank: %41,00
  • -Vakıfbank: %41,00
  • -Yapı Kredi: %40,50
  • -Getir Finans: %41,00
  • -Odea Bank: %41,00
  • -Alternatif Bank: %40,50
  • -TEB: %39,00
  • -Ziraat Bankası: %37,00

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak 1 milyon TL mevduatın getiri tablosu:

  • -Mevduat Tutarı: 1 milyon TL
  • -Mevduat Oranı: %42,25
  • -Mevduat Vadesi: 32 gün
  • -Mevduat Getirisi: 30 bin 559 TL

DİĞER MEVDUAT GETİRİLERİ

Bu arada vadesiz hesapta belli bir miktar para bulundurma şartı karşılığında en yüksek mevduat oranları ise şöyle:

  • -Alternatif Bank VOV Hesap: %46,50
  • -ING Turuncu Hesap: %46,00
  • -Anadolu Bank Renkli Hesap: %46,00
  • -TEB Marifetli Hesap: %46,00
  • -Odea Oksijen Hesap: %45,00

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Bankacılar, merkez banaksından gelebilecek bir faiz indiriminin mevduat oranlarına yansıyabileceğini aktararak, daha uzun vadenin tercih edilebileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte yıl sonu yaklaştığı için bankaların yüksek bilanço göstermek amacıyla mevduat oranlarını da yüksek seviyede tutabileceği, mevduat yatırımcısının buna da dikkat etmesi gerektiği ifade ediliyor.

