İstanbul Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı adam yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde hafif ticari araç sürücüsü sokağa girmek için manevra yaptı.

O sırada karşı istikametten gelen başka bir hafif ticari araç sürücüsü ise direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında duran adama ve park halindeki araca çarptı.

Araçların arasında kalan adam yaralanırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FECİ KAZA KAMERADA

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.