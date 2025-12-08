Uşak'ta fabrika yangını
Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken fabrikada maddi hasar oluştu.
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 08:17, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 08:18
Fevzi Çakmak Mahallesi Sekizinci Çanlı Sokak'ta plastik poşet üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada, hasar oluştu.