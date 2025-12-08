72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı

Uyuşturucuyla mücadele yurdun dört bir yanında aralıksız sürüyor.

Emniyet güçlerinin zehir tacirlerine yönelik başarılı çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Son bir haftadır devam eden narkotik operasyonlarının detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda operasyonların 72 ilde gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 970 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

"970 UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİNİ YAKALADIK"

352 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 352 kg uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 970 şüpheliyi yakaladık.

"OPERASYONLARA BİN 487 EKİP VE 3 BİN 712 PERSONEL KATILDI"

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; bin 487 ekip, 3 bin 712 personel, 14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Adana, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Konya, Samsun, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa, Kayseri, Eskişehir, Mardin, Aksaray, Muğla, Elazığ, Malatya, Sakarya, Hatay, Tekirdağ, Isparta, Niğde, Kahramanmaraş, Kütahya, Rize, Bingöl, Erzincan, Aydın, Ordu, Adıyaman, Batman, Uşak, Erzurum, Bitlis, Edirne, Giresun, Nevşehir, Trabzon, Van, Çorum, Kırklareli, Kırşehir, Afyonkarahisar, Ağrı, Bartın, Bolu, Düzce, Iğdır, Karabük, Karaman, Tokat, Artvin, Çanakkale, Kırıkkale, Kilis, Siirt, Sinop, Yozgat, Zonguldak, Burdur, Kastamonu, Muş, Sivas, Yalova'da operasyonlar düzenlendi.

"ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."