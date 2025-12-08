İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek

Bayrampaşa' da Cevatpaşa ve Yıldırım mahalleleri."

Sultangazi 'de Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu ve Sultançiftliği mahalleleri.

Gaziosmanpaşa' da Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni ve Hürriyet mahalleleri.

Bağcılar 'da Kemalpaşa ve Fevzi Çakmak mahalleleri.

Esenler 'de Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna ve Oruçreis mahalleleri.

Şişli' de Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi ve Teşvikiye mahalleleri.

Kağıthane 'de Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır ve Telsizler mahalleleri.

" Eyüpsultan 'da Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahalleleri.

