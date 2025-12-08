İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler, polis ekiplerine ateş açtı.

BİR POLİS YARALANDI

Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak yaralandı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi devam ederken çıkan çatışmada şüphelilerden 35 yaşındaki R.A., etkisiz hale getirildi.

Diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"08.12.2025 Pazartesi Günü saat 07.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir.

Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır.

Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir."

BİR AÇIKLAMA DAHA: YARALI POLİSTEN ACI HABER

İstanbul Valiliği, yeni bir açıklama daha yaptı ve yaralanan polisin şehit olduğunu duyurdu.