Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı

Ticaret Bakanlığı, yetkili denetim kuruluşlarının yürüttüğü piyasa gözetimi çalışmaları sonucunda güvenlik kriterlerini karşılamayan ürünleri duyurmaya devam ediyor.

Bakanlığın denetimleri sonrasında çocuk sağlığını tehdit eden iki ürün daha tespit edildi.

Piyasa gözetimi kapsamında yapılan incelemelerde iki çocuk kıyafetinin güvensiz olduğu belirlendi ve bu ürünlerin satışı durduruldu.

SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlığın yayınladığı listeye göre Barbie marka çocuk bikini takımı ve Bross marka çocuk pijama takımı güvenlik testinden geçemedi.

Söz konusu ürünlerin satışı yasaklanırken, mevcut olan ürünlerin raflardan toplatılmasına karar verildi.

İşte ürün bilgileri: