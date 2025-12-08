Kış doğuda kendini gösterdi: 62 yol ulaşıma kapandı

En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Muğla'da 'şap hastalığı' nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı
Muğla'da 'şap hastalığı' nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Eski eşiyle evli polis memuruna çarpan sürücü gözaltına alındı
Eski eşiyle evli polis memuruna çarpan sürücü gözaltına alındı
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kış doğuda kendini gösterdi: 62 yol ulaşıma kapandı

Van, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 62 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 10:54, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 11:22
Yazdır

Van'da kar ve tipi sebebiyle Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde 11 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yağışın etkili olduğu Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü.

Kar nedeniyle beyaza bürünen Başkale'de vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.

Hakkari

Kentte dün gün boyunca etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Beyaza bürünen kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, 13 köy ve 30 mezra yolu kardan dolayı kapandı. Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışma başlattı.

Yüksekova ilçesinde de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe sakinleri, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede sürücüler, yokuşlu güzergahlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 117. Şube Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri, İpek Yolu Caddesi'nde kar temizleme çalışması yaptı.

Muş

Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Varto'daki 8 köy yolunun ulaşıma kapandığını ifade eden Yentür, yolları açmak amacıyla ekiplerin sahaya indiğini dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber