Lösemili öğrenciden hastane odasında LGS zaferi

En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Muğla'da 'şap hastalığı' nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı
Muğla'da 'şap hastalığı' nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Eski eşiyle evli polis memuruna çarpan sürücü gözaltına alındı
Eski eşiyle evli polis memuruna çarpan sürücü gözaltına alındı
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Lösemili öğrenciden hastane odasında LGS zaferi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaklaşık bir yıldır lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki Cemal Göztak, ağır kemoterapi süreci ve sık sık yaşadığı enfeksiyonlara rağmen pes etmeden hazırlandığı LGS kapsamındaki merkezi sınavı kazanarak Anadolu lisesine yerleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 11:09, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 11:10
Yazdır
Lösemili öğrenciden hastane odasında LGS zaferi

Lösemi teşhisi konulduğunda henüz 13 yaşında olan Cemal Göztak, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastaneye yattığı günden bu yana 11 aydır evine gidemeyen öğrenci, tedavi sürecinde hastane sınıfına devam etti, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen öğretmenlerin desteğiyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlandı.

15 Haziran'da uygulanan sınavdan aldığı puanla Kırşehir'deki Sıddık Demir Anadolu Lisesi'ne yerleşen genç öğrenci, öğretmenlerinin desteğiyle derslerine de çevrimiçi katılıyor.

"İyileştiğimde okula gitmeyi heyecanla bekliyorum"

Yaşadıklarını anlatan Cemal Göztak, hastane ortamına rağmen ders çalışmaktan vazgeçmediğini söyledi.

8. sınıfı hastanede tamamladığını ifade eden Göztak, "Birçok derse girdim, sınavlara da burada katıldım. Test çözdüm. LGS'ye de burada girdim. Zor da olsa yaptım. Kırşehir de bir okulda okuyorum, online ders alıyorum. Test çözüyorum." dedi.

Göztak, hedefinin fen lisesi olduğunu belirterek, "Hep kitap okudum. Ders yaparken kağıt filan geliyordu onları yapıyordum. Burada daha çok vakit geçirdiğim için zorlanmıyorum, eğlendiğim için zamanım daha hızlı geçiyor. Sınava girecek arkadaşlarıma da planlı ve düzenli çalışmayı tavsiye ederim. LGS'de paragraf çok çıktığı için kitap okumayı tavsiye ederim. Genellikle hikaye ve roman okudum. Türkçe sorularını daha hızlı çözebildim. Daha kolay yapabildim. İyileştiğimde okula gitmeyi heyecanla bekliyorum." diye konuştu.

"Enfeksiyonları ve yaraları iyileştikten sonra nakil olacak"

Cemal Göztak'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İkbal Ok Bozkaya da genç öğrencinin ocak ayında yaygın ağrı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Yapılan tetkikler sonucunda Cemal'e lösemi tanısı koyduklarını aktaran Bozkaya, "Tedaviye başladıktan kısa bir süre sonra ağrıları azaldı ancak tedavi yanıtı nedeniyle yüksek riskli gruba almak zorunda kaldık." bilgisini paylaştı.

Cemal'in yoğun kemoterapi aldığını, bu süreçte ciddi enfeksiyonlar geçirdiğini ve zaman zaman yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlatan Bozkaya, şunları kaydetti:

"Cemal, 8. sınıf öğrencisiydi. O bilinçle okulu hiç bırakmadan tedavilerini sağladı ve yoğun mücadelesine devam etti. Okulunu devam ettirdi, buradaki öğretmenlerimizin destekleriyle hem 8. sınıfını bitirdi hem de sınava hazırlandı. Cemal'i kemoterapiye yeterli yanıt alınamadığı için kemik iliği nakil grubuna aldık. Enfeksiyonları şu an toparlanmış olsa da hala yaraları var. Enfeksiyonlarını ve yaralarını tedavi ettikten sonra önümüzdeki günlerde nakil ünitesine devredeceğiz. Nakil olacak."

LGS'de elde ettiği başarının genç öğrenci için motivasyon kaynağı olduğunu belirten Bozkaya, "Lösemi hastalarımızın hepsi ağır süreçler atlatıyor ama Cemal, hastalığının dirençli gitmesinden dolayı daha ağır tedaviler alıp, çok daha ağır süreçler atlattı. Buna rağmen kendini bırakmayıp hem sınavına girdi hem sınavda güzel bir başarı elde etti. Okuluna sarılarak devam ediyor. Bu bizim için ümit verici bir durum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber