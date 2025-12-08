Marmaray Bakırköy istasyonunda intihar: Seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray Bakırköy istasyonunda bir kişi intihar teşebbüsünde bulundu. Marmaray'dan açıklama geldi.
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 12:33, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 12:42
İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından Marmaray'da, bir intihar vakası daha yaşandı.
Marmaray Bakırköy istasyonu, Pendik yönünde bir yurttaş raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Marmaray'dan açıklama geldi
Acı olayın ardından seferlerin gecikmeli gerçekleştirildiği duyuruldu.
Marmaray'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; Marmaray Bakırköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle #Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır. Gelişmeler ayrıca bildirilecektir. Yolcularımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.