CB'den Disiplin İşlemlerine Dair Tüm Kurumlara Uyarı!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından tüm kamu idarelerine genel bir yazı gönderilerek disiplin işlemlerinde usulü hataları ve yargı işlemlerini en aza indirmek amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlara dair genel bir yazı gönderildi!

Söz konusu yazıda; on bir başlıkta dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak açıklama yapılarak disiplin iş ve işlemlerinde idareye karşı açılan davaların azaltılması, idarenin aleyhine sonuçlanan davalarda yeniden dava açılmasına sebebiyet verilmemesi, ödenen/ödenecek tazminatlar ile yargılama giderlerinin en aza indirilmesi, hem yargı hem de idarenin yükünün artırılmaması açısından tasarruf tedbirlerine uygun davranılması hususlarına dikkat çekilmiştir.

İŞTE CB YAZISI: