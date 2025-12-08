Adli emanetten bir soygun haberi de Konya'dan

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet bürosundan yapılan ve değeri 145 milyon lirayı geçen 75 kilogramlık altın ve gümüş soygununun yankıları sürerken bir soygun haberi de Konya'dan geldi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; Konya'da Kulu Adliyesi'nde adli emanet görevlisi A.S.S., isimli memur kadın icralardan, ve hazine adına milli emlaktan yatan paraları zimmetine geçirdi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

İstanbul'daki soygunun patlak vermesinin ardından tüm adliyelerdeki adli emanetlerde denetim yapılması üzerine A.S.S., paniğe kapıldı. Savcılığa giden A.S.S., kendisini ihbar etti ve her şeyi itiraf etti. Bunun üzerine Savcılık soruşturma başlattı. A.S.S., alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Konya Cezaevi'ne konuldu.

6,5 MİLYON LİRA PARAYI ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ

A.S.S'nin zimmetine geçirdiği paranın miktarının 6,5 milyon lirayı bulduğu ileri sürülürken, A.S.S'nin paralarla sanal bahis oynadığı iddia edildi.

AK PARTİLİ ESKİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ GELİNİ

Öte yandan paraları zimmetine geçiren A.S.S.'nin Kulu'da önceki dönemlerde Kulu Belediye Başkan Yaedımcılığı görevinde bulunan AK Partili İsmail Selvi'nin gelini olduğu öğrenildi.



