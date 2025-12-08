Gece üşümesin diye dükkanına davet ettiği arkadaşını sabah ölü buldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dükkanında misafir ettiği 53 yaşındaki arkadaşı Hakan Varnalı'dan haber alamayan Ş.G., sabah saatlerinde iş yerine geldi.

Kapının kilitli olması üzerine alet yardımıyla açarak içeri giren Ş.G., arkadaşını hareketsiz yatarken buldu.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Varnalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Varnalı'nın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İş yeri sahibi Ş.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ÜŞÜMESİN DİYE İŞ YERİNE ÇAĞIRDIĞI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, sanayi bölgesine yakın bir noktaya park ettiği otomobilinde konaklayan Varnalı'nın, soğuk hava nedeniyle arkadaşı Ş.G. tarafından iş yerine davet edildiği, cumartesi akşamından bu yana da dükkanda kaldığı öğrenildi.



