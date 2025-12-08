Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adli emanetten bir soygun haberi de Konya'dan
Adli emanetten bir soygun haberi de Konya'dan
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Bursa'da Otizmli Öğrenciler Sıralara Bağlandı: Soruşturma
Bursa'da Otizmli Öğrenciler Sıralara Bağlandı: Soruşturma
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
Bahis soruşturmasında 37 kişi adliyeye sevk edildi
Bahis soruşturmasında 37 kişi adliyeye sevk edildi
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!

Memur-Sen Başkanlar Kurulu, kamu personel sisteminde yaşanan ücret dengesizliğine ve son dönemde gündeme gelen 'üst düzey yönetici zamları' tartışmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, görev-yetki-sorumluluk ve ücret skalasındaki bozukluğa dikkat çekilerek, tüm kamu görevlilerini kapsayacak bütüncül bir kamu personel reformunun ve 4688 sayılı Kanun'da acil değişikliğin hayata geçirilmesi talep edildi. Memur-Sen, ayrıca 2026 Ocak ayında seyyanen zam verilerek, kamudaki maaş çarpıklığının ivedilikle giderilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 15:41, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 15:43
Yazdır
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!

Memur-Sen Başkanlar Kurulu, Türkiye Yüzyılı'na uygun personel yapısı ve ücret dengesi için kamu personel reformunun ve 4688 sayılı Kanunu'nda acil değişikliğin hayata geçirilmesini talep etti.

Memur-Sen Başkanlar Kurulu, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine dair yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kamu personel sistemini bütüncül bakış açısıyla hazırlandığı söylenilen teklifin Kamu İşveren Heyeti'nin kabul etmediği belirtildi. Aynı zamanda, Türkiye Yüzyılı'na yakışır ücret dengesini hayata geçirmek için 4688 sayılı Kanunu'nda ivedi reform yapılması çağrısında bulunuldu.

"Yeni bir personel reformu gerekliliğini ifade etmiş ve 4688 sayılı Kanunu'nda da reform yapılması gerektiğini belirtmiştik"

Memur-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz günlerde kamuda üst düzey yönetici ve bazı kariyer, meslek gruplarına ilişkin maaş, ücret artışları içeren önerge, iktidar ve muhalefetin ortak kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmiş, kamuoyunda oluşan tepkiler sonrasında geri çekileceği gündeme gelmiştir. Daha önce de gündeme getirilen ve sonrasında gündemden çıkarılan 'üst düzey yöneticilere zam' düzenlemesi; kamu personel sisteminde sorunlu alanların varlığını, görev yetki-sorumluluk ve ücret skalası bozukluğunu bir kez daha göstermiş, tüm kamu görevlilerini kapsayacak genel bir düzenlemeye dönüşmesi noktasında haklı bir zemin oluşturmuştur. Nitekim, toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde; sendikalarımızın, bürokratların, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin, alanında uzmanların katkı/katılımıyla kamu personel sistemine yönelik kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirerek 'Kamu Personel Sistemi Tarihçe Tespit-Teklif' raporunu kamuoyuna sunmuş, yeni bir personel reformu gerekliliğini ifade etmiş ve 4688 sayılı Kanunu'nda da reform yapılması gerektiğini belirtmiştik."

"Kamu personel sistemini bütüncül bakış açısıyla gören teklifimizi Kamu İşveren Heyeti kabul etmemiştir"

8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine de değinilen açıklamada, "8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde; farklı statülerdeki çarpıklığı giderecek şekilde 'memurundan amirine, uzmanından üst yöneticisine, çalışanından emeklisine' kamu personel sistemini bütüncül bakış açısıyla gören teklifimizi Kamu İşveren Heyeti kabul etmemiş, toplu sözleşme fırsatını iyi değerlendirmemiştir. Toplu Sözleşme masası; çok taraflı katılımın sağlandığı, yetkili Konfederasyon, sendikalar ile kurumsal ve bölgesel sorunların tespit edilerek tartışıldığı en önemli sosyal diyalog mekanizmasıdır. Masayı devre dışı bırakarak, sosyal tarafların görüşü olmadan, önü arkası düşünülmeden ve ast-üst dengesi gözetilmeden yapılan tek taraflı düzenlemeler; gerekli desteği görmemekte ve beklenen sonuca ulaşmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında, 7. ve 8. Dönem Toplu Sözleşme süreçlerinde Kamu İşveren Heyeti'nin olumlu yaklaşım ve uzlaşma iradesi sergilemediği, sergilemiş olsaydı; bugüne taşınan sorunların büyük bir kısmının çözüme kavuşmuş olacağı vurgulandı.

"Türkiye Yüzyılı'na yakışır ücret dengesini hayata geçirmek için 4688 sayılı Kanunu'nda da ivedi reform yapılması çağrısında bulunuyoruz"

Kamu personel reformu yapılması konusunda çağrının da bulunduğu açıklamada şunlar kaydedildi:
"4688 sayılı Kanunun yetersiz yapısı ve kamu işvereninin uzlaşmama temelli bakış açısı nedeniyle; kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin ekonomik yükü artmış, geçim derdi büyümüş, sistemdeki çarpıklıklar içinden çıkılamaz bir hale gelmiş ve sosyal maliyet giderek artmıştır. Bu çerçevede Memur-Sen Başkanlar Kurulu olarak; bütün kamu görevlilerine ve emeklilerine öncelikle 2026 Ocak ayında seyyanen zam verilerek, kamuda farklı statüler arasında oluşan maaş, ücret çarpıklığının giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Buna ilave olarak, Türkiye Yüzyılı'na yakışır personel sistemini ve ücret dengesini hayata geçirmek için; Yetkili Konfederasyon Memur-Sen'in paydaşlığında kamu hizmetine girişten emeklilik sistemine kadar kapsayıcı ve kuşatıcı olacak şekilde kamu personel reformu yapılması, tek taraflı düzenlemelerden kaçınılması, görev-yetki-sorumlulukların belirlenmesi, ortak akılla hareket edilmesi ve buna uygun olarak 4688 sayılı Kanunu'nda da ivedi reform yapılması çağrısında bulunuyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber