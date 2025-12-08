Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu

Ankara'da öğrencilerin öğretmeniyle alay ettiği okulun müdürü Hüseyin İzmir, "70 yıllık köklü bir geleneği olan bir okulun böyle anılması hepimizi çok üzdü. Bu olayı bir şekilde aşacağız" dedi.

08 Aralık 2025
Çankaya ilçesinde öğrencilerinin fizik öğretmeni M.C. (61) ile alay ettiği Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde 'Tedx' etkinliği düzenlendi. Okul müdürü Hüseyin İzmir, okulun sınavsız öğrenci aldığını belirterek, "Bizlerin okul olarak yürüttüğü birtakım projelerimiz var. Tedx de bu projelerin bir tanesi. Bunun dışında 2 tane Erasmus projemiz ve her sene Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2204'e başarıyla proje geçiren bir okuluz. İşte bu tür etkinliklerle birlikte bazı sıkıntılı olaylar da yaşadık. Ancak 70 yıllık köklü geleneği olan bir okulun böyle anılması hepimizi çok üzdü. Burada 700 kişilik bir aileyiz, bunun üstesinden geleceğiz. Bu tür etkinliklerle, çalışmalarla bunları aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Görev yaptığı okulun köklü bir okul olduğunu ve pek çok tanınmış ismin bu okuldan mezun olduğunu söyleyen Hüseyin İzmir, "Murat Kurum, Güldal Akşit, rahmetli Metin Uca okulumuzdan mezun. Bunun dışında Ahmet Taner Kışlalı, Murat Karayalçın bu okuldan mezun. Okulumuzun böyle bir geçmişi var. Dolayısıyla hem öğrencilerimizle hem velilerimizle hem öğretmenimizle bu olayı bir şekilde aşacağız. Bakanlığımız bu konuda bize tam destek veriyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan öğretmen M.C. ile alay edilmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüyle ilgili 7 öğrenci hakkındaki disiplin soruşturması sürüyor. Soruşturmanın 10 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

