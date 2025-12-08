Galatasaray, Monaco maçı için Fransa'ya 3 eksikle gitti

Müsabakanın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Fransa'nın Nice kentine hareket etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun da bulunduğu kafilede sakatlıkları olan oyuncular Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo yer almadı.

Galatasaray'ın Monaco maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz