Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 16:54, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 16:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti. Kabulün sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Macaristan Başbakanı Orban'ın ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.