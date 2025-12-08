Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti. Kabulün sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Macaristan Başbakanı Orban'ın ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

