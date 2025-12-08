Dolar 42,55 TL'ye yükseldi
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 42,55 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 17:34, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 17:36
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,5140
|42,5150
|42,5560
|42,5570
|Avro
|49,5830
|49,5840
|49,6140
|49,6150
|Sterlin
|56,7950
|56,8050
|56,7290
|56,7390
|İsviçre frangı
|52,9600
|52,9700
|52,8740
|52,8840
|ANKARA
|ABD doları
|42,4840
|42,5640
|42,5260
|42,6060
|Avro
|49,5430
|49,6230
|49,5740
|49,6540
|Sterlin
|56,7350
|56,9450
|56,6690
|56,8790