Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Futbolda 'Bahis' ve 'Şike' operasyonu: 29 şüpheliye tutuklama talebi
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Payco'ya yasa dışı bahis operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketinin yetkilileri ve çalışanlarının, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini elektronik para üzerinden akladıkları tespit edildi. Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 18:12, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 18:13
'Payco'ya yasa dışı bahis operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında '7258 sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan analiz raporu sonucunda; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, sonrasında ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici ve bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu ve çok sayıda yüksek riskli, suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilere ait mal varlıklarına ve Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. İncelemelerde ise şirketin toplam 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını engellemek amacıyla, şüphelilere ve şirkete ait tüm banka hesapları ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut, 3 arsa olmak üzere çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

