'Payco'ya yasa dışı bahis operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında '7258 sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan analiz raporu sonucunda; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, sonrasında ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici ve bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu ve çok sayıda yüksek riskli, suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilere ait mal varlıklarına ve Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. İncelemelerde ise şirketin toplam 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını engellemek amacıyla, şüphelilere ve şirkete ait tüm banka hesapları ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut, 3 arsa olmak üzere çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.