Robotik Kodlama Yarışmasından Dünya Şampiyonu olarak döndüler
Robotik sporlarının merkezi sayılan Japonya'da düzenlenen 37. All Japan Robot Sumo Tournament yarışları tamamlandı. Gürün Türk Telekom M.T.A. Lisesi'nden büyük bir başarıya imza atıldı. Okulun öğretmeni Serkan Ayyıldız ve 10. sınıf öğrencisi Arda Uzun'dan oluşan takım, yoğun rekabetin yaşandığı Auto Mini Sumo kategorisinde mücadele ederek dünya birinciliği elde etti.
