Robotik Kodlama Yarışmasından Dünya Şampiyonu olarak döndüler

Robotik sporlarının kalbi sayılan Japonya'da, 37. All Japan Robot Sumo Tournament yarışları tamamlandı. Gürün Türk Telekom M.T.A. Lisesi Öğretmeni Serkan Ayyıldız ve 10. Sınıf Öğrencisi Arda Uzun'dan oluşan takım, Auto Mini Sumo kategorisinde dünya birinciliği elde etti.

Gürün Türk Telekom M.T.A. Lisesi öğretmeni Serkan Ayyıldız ve Arda Uzun isimli öğrenci, Japonya'da düzenlenen robotik kodlama yarışmasında birincilik elde etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net