Türkiye ile Macaristan arasında 16 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabulünün ardından iki ülke arasında farklı alanlarda 16 işbirliği anlaşması imzalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 20:03, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 20:03
Türkiye ile Macaristan arasında 16 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Programın sonrasında Erdoğan ile Orban'ın huzurunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda 16 işbirliği anlaşması imzalandı.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki "TVF Uluslararası Yatırımlar AŞ ile 4iG Public Limited Company Arasında Stratejik İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı"na Türkiye Varlık Fonu Yönetimi adına Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut ile 4iG Public Limited Company adına 4iG Yönetim Kurulu Başkanı Gellert Zoltan Jaszaı imza attı.

"Türkiye Varlık Fonu ile National Capital Holding Plc Arasında Stratejik İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı"nı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi adına Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ermut ile National Capital Holding Plc adına Macaristan Milli Ekonomi Bakanı Marton Nagy imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Macaristan Başbakanı Milli Güvenlik Başdanışmanı Marcell Bıro, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Macaristan Başbakan Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Ofisi Arasında Dezenformasyonla Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile Macaristan Milli Güvenlik Başdanışmanı Ofisi Arasında Mutabakat Zaptı"nı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş ve Macaristan Başbakanı Milli Güvenlik Başdanışmanı Marcell Bıro imzaladı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile Macaristan Milli Ekonomi Bakanı Marton Nagy, "Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ile Macaristan Milli Ekonomi Bakanlığı Arasında Çerçeve Anlaşması"na imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" ile "Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 2025-2028 Yılları için Uygulama Protokolü"nü Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko imzaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Hanko, "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Bilim, Teknoloji, İnovasyon Alanlarında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Niyet Beyanı" ile "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Sınai Mülkiyet Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı, Macaristan Ulusal Ekonomi Bakanlığı ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Arasında Bilim, Teknoloji, Sanayi, Yenilik ve Yatırım Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ile "Türkiye Cumhuriyeti TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Budapeşte Başkent Hükümet Ofisi Metroloji ve Teknik Denetim Dairesi Arasında Metroloji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", Kacır ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjerto tarafından imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşması"nı imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Arasında İkili Ticari İlişkilerin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Açıklama"ya Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto imza attı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Arasında 2026- 2028 Yılları için Burs Programı Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Macaristan İnşaat ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadeleye İlişkin Mutabakat Zaptı", Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto tarafından imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Arasında Ortak Planlama Grubu Kurulmasına İlişkin Ortak Bildirisi"ni imzaladı.

