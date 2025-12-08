Park yeri tartışmasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 15.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 103. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz cuma günü Sedat A. ile Nadir K. arasında park yeri sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma gün içerisinde sonlanırken, bugün taraflar tekrar tartışmaya başladı. Tartışmaya Sedat A.'nın yakını Sinan A. ve Nadir K.'nın yakını İbrahim K. da katıldı. Tarafların sokak ortasında tutuştuğu kavgada Nadir K., elindeki silahla Sedat A. ve Sinan A.'ya ateş etti. Yaralanan Sedat A. ve Sinan A. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. astanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sedat Arıkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüpheli Nadir K. ve İbrahim K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.