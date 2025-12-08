Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı rapora göre, Togg'un her iki modeli de Türkiye'de üretilen araçlar arasında en yüksek yerli katkı oranına sahip oldu: T10F %77,8 yerlilik oranına ulaşarak zirveye yerleşirken, T10X'in yerlilik oranı %74,9 olarak açıklandı. Yerlilik oranının yüksek olması, Temmuz ayında yapılan yasal düzenlemeyle %40'ın üzerindeki yerli binek araçlara uygulanan ÖTV muafiyeti ve düşük matrah avantajını sürdürüyor.

Türkiye'nin ilk elektrikli SUV'u Togg T10X, Ekim 2022'de banttan inmiş ve Nisan 2023'te sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştı. Togg T10F ise yerli elektrikli sedan modeli olarak öne çıkarken seri üretimine geçen yıl başlandı.

Geçtiğimiz 3 aylık dönemde T10F satışları 6 bin adedi aşarak elektrikli pazarında hızlı bir ivme yakalarken hem Togg'un toplam pazar payını artırdı hem de Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli sedanlar arasında üst sıralara yerleşti. T10X'in toplam satışları ise 30 bin adedin üzerine çıktı.

Türkiye'de üretilen otomobillerin yerlilik oranı açıklandı

Yerli otomobil Togg'un iki modeli de elektrikli araç pazarında konumunu sağlamlaştırırken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın merakla beklenen raporu açıklandı.

Dünya Gazetesi'nden Şeyda Karacanın haberine göre; bakanlık, üreticilerin beyanlarına göre Türkiye'de üretilen otomobillerin yerli katkı oranını paylaştı. Böylece 2025 yılında üretilen Togg otomobillerin yerlilik oranları da belli oldu. Listeye göre 2025 yılında T10X'in yerlilik oranı yüzde 74,9, T10F modelinin ise yüzde 77,8 olarak açıklandı.

Sedan modelin daha yüksek yerli katkı oranına sahip olduğu görülürken, veriler Togg'un her iki otomobilinin de Türkiye'de üretilen en yerli araç olduğunu ortaya koydu.

Geçen yıl T10X'in yerlilik oranı yüzde 72 civarında açıklanırken, güncel verilere göre yerli SUV'un yerlilik oranı yüzde 2 artış kaydetti.

Yerlilik oranının avantajı

Temmuz ayında Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller ile kamyon, kamyonet, kamyonet grubunda yer alan arazi taşıtları ve motosikletlerin, bazı kamu kurumlarında ÖTV'den müstesna tutulmasına karar verilmişti.

Yine yerli araçlardaki düşük matrah, tüketiciye de daha düşük ÖTV olarak yansıyor.

