Sigortalı şirketlerden fahiş tutarlarda ödeme tahsil edilmesine yönelik soruşturma: 10 tutuklama

Açıklamada, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta AŞ hakkında, sulh ceza hakimliğinden kayyum atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanmasının talep edildiği bildirilmişti.

Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 18 kişinin gözaltına alındığı, 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri de belirtilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine, başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüphelinin gözaltına alındığı, 4 şüphelinin savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net