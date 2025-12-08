Sigortalı şirketlerden fahiş tutarlarda ödeme tahsil edilmesine yönelik soruşturma: 10 tutuklama

Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sponsorlu İçerik
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sigortalı şirketlerden fahiş tutarlarda ödeme tahsil edilmesine yönelik soruşturma: 10 tutuklama

İstanbul merkezli 8 ilde "kefalet sigortası sözleşmesi" adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödeme tahsil edildiği iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 23:22, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 23:21
Yazdır
Sigortalı şirketlerden fahiş tutarlarda ödeme tahsil edilmesine yönelik soruşturma: 10 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine, başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüphelinin gözaltına alındığı, 4 şüphelinin savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Savcılığın 10 şüpheliyi tutuklama, 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği kaydedilen açıklamada, hakimlikçe 10 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin adli kontrol altına alınmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği kaydedildi.

- Ne olmuştu?

Başsavcılıkça 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, SEDDK'nin ihbarı üzerine, Arex Sigorta AŞ bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin "kefalet sigortası sözleşmesi" adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödeme tahsil etmelerine yönelik soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri de belirtilmişti.

Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 18 kişinin gözaltına alındığı, 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedilmişti.

Açıklamada, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta AŞ hakkında, sulh ceza hakimliğinden kayyum atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanmasının talep edildiği bildirilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber