Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sponsorlu İçerik
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Ana sayfaHaberler Siyasi

100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki

Ak Partili Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar'ın yaklaşık 100 milyon TL bütçeyle hayata geçirdiği 105 dönümlük sokak hayvanları kampüsü kamuoyunda tepkiye neden oldu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 23:20, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 23:24
Yazdır
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar tarafından 105 dönümlük arazi üzerine kurulan ve maliyetinin 100 milyon TL'ye yaklaştığı belirtilen Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı Kampüsü, siyasi ve toplumsal tartışmalara neden oldu.Gazeteci Mehmet Ali Önel ekonomik koşullara dikkat çekerek "beş yıldızlı köpek tesisi" eleştirisi yöneltti.

Mehmet Ali Önel: "Ekonomik kriz varken 100 milyonluk tesis akıl tutulmasıdır"

Gazeteci Mehmet Ali Önel ise projeye sert tepki gösterdi. Emekliler ve asgari ücretlilerin geçim sıkıntısı yaşadığı bir dönemde kamu kaynaklarıyla bu ölçekte bir tesis yapılmasını eleştiren Önel, "Hiç kimse kusura bakmasın, bu gerçeklerden kopuşun en açık belgesidir" dedi.

Önel, gelişmiş ülkelerde sahipsiz köpeklerin uzun süre barınaklarda tutulmadığını, sahiplenilmeyen hayvanların kısa süre içinde uyutulduğunu hatırlatarak Türkiye'deki uygulamayı "israf" olarak nitelendirdi. Kamu kaynaklarının öncelikli alanlara yönlendirilmesi gerektiğini belirten Önel, "Nedir bu köpek sevdası? Kamu imkanlarını kamu yararına harcayın" ifadelerini kullandı.

5 yıldızlı köpek tesisi tartışmaları büyüyor

Sakarya'daki dev kampüs, hayvan refahı açısından bir yatırım olarak değerlendirilirken, ekonomik kriz koşullarında bütçe öncelikleri açısından geniş bir tartışma başlattı. Belediyenin projenin maliyetine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapması beklenirken, kamuoyundaki "öncelik" tartışmasının süreceği öngörülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber