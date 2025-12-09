9 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkalrı.

Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sponsorlu İçerik
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Ana sayfaHaberler Siyasi

9 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkalrı

9 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkalrı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 00:03, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 00:05
Yazdır
9 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkalrı

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic'i ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i kabul edecek.

(TBMM/13.00/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek, Sosyal Demokrasi Derneği İnsan Hakları Günü Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Hizmetler ve Bakım Hizmetlerinin Sunulmasında Sosyal Kooperatifler Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/15.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Sur İçi Çarşısı 1. Etap açılışı, Selçuk Üniversitesi fahri doktora takdim töreni ve Karapınar Belediyesi yeni hizmet binası açılış törenine katılacak.

(Konya/11.00/13.00/16.00)

3- Genel Kurulda TBMM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15. Türkiye Enerji Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre İletişim Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin su ve atık su ile taşıt-kilometre istatistiklerini, bu yıla yönelik yabancı kontrollü girişim verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (672 gün) vadeli ve 5 yıl (1757 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar yapılacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Soykırımın Kadın Tanıkları Gazze'de Medya ve Direniş Paneli"ne katılacak.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Monako/23.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, güncel gelişmeler üzerine Riva'da basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın onuncu haftasında, B Grubu'nda Beşiktaş Gain, Litvanya'nın Lietkabelis ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında; D Grubu'nda TOFAŞ; İsrail'in Bnei Penlink Herzliya ekibiyle Çekya'da karşılaşacak, G Grubu'nda Mersin Basketbol ise Yunanistan'ın Karditsa Iaponiki takımına konuk olacak.

(Opava/20.00/Karditsa/21.00)

5- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk haftasında, B Grubu'nda Halkbank, Polonya'nın Bogdanka ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaşacak.

(Lublin/20.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber