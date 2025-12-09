Kamu İktisadi Teşebbüslerinde İptal ve İhdas Düzenlemesi Yayımlandı
KİT'lerde personel planlamasına yönelik önemli bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 2025/470 sayılı karar, kurumsal kapasiteyi güçlendirmek amacıyla çeşitli kadro ve pozisyonlarda değişiklik yapılmasını içeriyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 00:14, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 00:17
CUMHURBAŞKANI KARARI
Bazı kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarına ait;
1-Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdasına ve 22/1/1990 tarihli ve 3 99 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına,
2-Ekli (2) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdasına ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına,
amlan Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
8 Aralık 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI