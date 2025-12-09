Kamu İktisadi Teşebbüslerinde İptal ve İhdas Düzenlemesi Yayımlandı

CUMHURBAŞKANI KARARI

Bazı kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarına ait;

1-Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdasına ve 22/1/1990 tarihli ve 3 99 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına,

2-Ekli (2) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdasına ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına,

amlan Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Aralık 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

