KGK 2025/471 Kararı ile Boş Kadroları Yeniden Belirledi
KGK'daki yönetim ve denetim kadrolarında boş pozisyon düzenlemesi yapıldı; 2025/471 sayılı karar kapsamında yeni istihdam alanları açıldı, bazı eski boş kadrolar kaldırıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 00:18, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 00:22
CUMHURBAŞKANI KARARI
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait boş kadrolarda ekli cetvelde gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
8 Aralık 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI