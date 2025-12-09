Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
KGK 2025/471 Kararı ile Boş Kadroları Yeniden Belirledi

KGK'daki yönetim ve denetim kadrolarında boş pozisyon düzenlemesi yapıldı; 2025/471 sayılı karar kapsamında yeni istihdam alanları açıldı, bazı eski boş kadrolar kaldırıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 00:18, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 00:22
CUMHURBAŞKANI KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait boş kadrolarda ekli cetvelde gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Aralık 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

