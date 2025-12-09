Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı

İtalyan öğretmenlerin en az 5 kat daha fazla maaş aldığı okulda Türk öğretmenler duruma tepki gösterdi. Okul yönetiminin "Beğenmiyorsanız kapı orada" tehdidine karşı öğretmenler greve hazırlanıyor.

09 Aralık 2025 07:27
İstanbul Beyoğlu'ndaki Özel İtalyan Lisesinde çalışan Türk öğretmenler, ücret eşitsizliği ve kötü çalışma şartları sebebiyle bir araya gelerek ses yükseltti. Öğretmenler, yabancı meslektaşlarına tanınan hakların kendilerine verilmemesini 'ayrımcılık' olarak nitelendirdi. İtalyan öğretmenlerin en az 5 kat daha fazla maaş aldığı okulda Türk öğretmenler duruma tepki göstererek "Okul yönetiminin bütün angarya işlerini biz yapıyoruz. Okulun fiyatı 100 binden 545 bine çıktı ama maaşlarda bir değişiklik olmadı. İtalyan asıllı eğitimciler 350 bin lira maaş alıyor. Bize ise 65 bin lira reva görülüyor. 18 Kasım'da yapılan toplantıda okul yönetiminin sunduğu yüzde 12'lik zam teklifi, 2027 için ise yüzde sıfırlık zam teklifi Türkiye şartlarında kabul edilebilecek bir teklif değildir" dedi.

500 bin TL'nin üzerinde kayıt parası alınan okulda öğrencilerin büyük çoğunluğunun Türk olması da dikkat çekiyor. Okul yönetiminin "Beğenmiyorsanız kapı orada" tehdidine karşı öğretmenler yarın greve başlıyor. Gazetemize konuşan öğretmenler "İkinci sınıf öğretmen muamelesine izin vermeyeceğiz" dedi.

"BİR YERE GİTMİYORUZ"

Özel İtalyan Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Başak Baysallı: Çalışma şartlarımızı beğenmesek de başka bir okula gitmeyeceğiz. Çünkü bize gösterilen kapıdan yıllar önce girdik, bu kapıdan onlarca öğrencimizi üniversiteye uğurladık. Öğrencilerimize daha güzel yarınlar bırakmak için, bizden sonra İtalyan Lisesinde göreve başlayacak genç meslektaşlarımıza adil çalışma şartları oluşturabilmek için sesimizi yükseltiyoruz.

Özel İtalyan Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fırat Aydın: Okul yönetimi ile sorunlarımızı çözüme ulaştırma girişimlerimiz dört yıl öncesine kadar uzanıyor. Çalışma ve ücret şartlarındaki eşitsizlikleri okul yönetimine gerek topluca gerekse bireysel olarak defalarca anlattık. Fakat her defasında sorunları çözmek yerine 'Beğenmiyorsanız kapı orada' cevabını aldık. Hakaretlere, işten çıkarılma tehditlerine ve mobinglere maruz kaldık. İtalyan meslektaşlarımızın ve velilerin Türk öğretmenlerin bu mücadelesine destek vermemesi için elinden geleni yapmaktadır. Gelinen noktada okul yönetimi çözüm iradesinden maalesef çok uzaktadır.

"EĞİLMEYECEĞİZ"

Özel İtalyan Lisesi Tarih Öğretmeni A. İlhan Gülek: Haksızlığa başkaldırıyoruz. Bugünkü ders konumuz: Bir Avrupalının bizim ülkemizde bize ikinci sınıf öğretmen muamelesi yapıp yapamayacağıdır. Bugün de onlara neden kötü muamele yapamayacaklarını öğreteceğiz. Anlamazsa ne yazık ki sınıfta bırakacağız. Kısaca Türk öğretmenler, ataları gibi eğilmez, ataları gibi bükülmez, ataları gibi öğretir.

Bu Habere Tepkiniz

