Samsun'da oğlunu silahla yaralayan anne gözaltına alındı
Samsun'da çıkan tartışmada oğlunu silahla yaralayan anne, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 07:31, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 07:36
Samsun'un Terme ilçesi Muratlı Mahallesi'nde S.K. (54) ile oğlu S.G. (24) arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Anne S.K., oğlunu boyun bölgesinden silahla vurarak yaraladı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.G., Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
S.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.