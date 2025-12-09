Mehmetçik, görev için emir bekliyor! Gazze'ye gidecek birliklerimiz hazır

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Gazze İstikrar Gücü'ne gönderilecek askerlerimizle ilgili hazırlıklarını tamamlandı. Ateşkesin garantörü olan Türkiye'nin Gazze'de olmasının önemini vurgulayan güvenlik kaynakları, "Askerimizi istememek demek, soykırıma devam etmektir" dedi.

TSK'nın gelişen teknoloji ve değişen savaş taktik ve tekniklerine göre gelecek için çalışmalar yaptığını vurgulayan güvenlik kaynakları, bunların hava sistemleri, insansız sistemler, füze sistemleri ile yapay zeka destekli sistemler olduğuna dikkat çekti.

İHTİYACA GÖRE BİRLİK GÖNDERECEĞİZ

Gazze İstikrar Gücü'ne gönderilecek Mehmetçik konusunda, Türkiye açısından bir sıkıntısın söz konusu olmadığını dile getiren güvenlik kaynaklar, "Amerikalılar da bizim orada olmamızı çok istiyor ama İsrail karşı çıkıyor. Amerikalılar İsrail'e baskı yapıyorlar, Türk askeri olsun diye. Çünkü ateşkesin garantörlerinden bir olarak bizim de orda olmamız lazım. Biz olmazsak dünyanın sonu da değil. Endonezya, Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkelerin olması da bizim orada olmamızla aynı anlama gelir. Bizim birliklerimiz hazır. İhtiyaç olabilecek her türlü birliği hazırladık. 'Görev yapacak birlikler gelsin' dendiği anda biz modüler olarak bir birliği hemen oluştururuz. Ateşkes için en çok uğraşan, esir takasını koordine eden ülkelerden birinin Türkiye olduğu ortada iken sen 'Türk askeri gelmesin' diyemezsin. Bunu diyorsan bu misyonun başarıya ulaşmasını istemiyorsun, soykırıma devam etmek niyetindesin demektir" değerlendirmesinde bulundu.

TSK GÜNDEMİNDEKİ DÖRT KONU

Kaynaklar, TSK'nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımı da değerlendirdi. Buna göre, TSK, Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı ve savaş taktiklerinin teknolojiye göre şekillenmesini dikkat alarak önümüzdeki dönem için, 'Hava savunma sistemleri', füze teknolojisi' 'İnsansız sistemler' ve 'yapay zeka destekli sistemler' olmak üzere dört ana konuya odaklandığını belirterek şu bilgeleri verdi:

Önümüzdeki dönemde ordumuzun üzerinde duracağı dört tane ana nokta var. Bir tanesi hava savunma sistemleri. Bu alanda çok hızlı ilerliyoruz. Çelik Kubbe kapsamında planlanan hedeflere ulaşmak için herkes canla başla çalışıyor. ASELSAN ile SSB arasında geçtiğimiz günlerde 6,5 milyar liralık bir anlaşma imzalandı. En son bu sistemin bir parçası olacak TF-2000 hava savunma muhribinin de ilk blok inşaatına İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda başlandı. İkincisi insansız sistemler; bu alanda zaten ülkemizin geldiği nokta ortada. İHA'larla başlayan süreç İDA ve İKA'lar ile devam ediyor. Üçüncüsü füze teknolojileri; bu alanda özellikle ROKETSAN çok hızlı şekilde ilerliyor. Hipersonik füze üretimi önümüzdeki dönemde bu alanda en önemli odak noktamız olacak. Dördüncüsü de teknolojik gelişmelerle bağlantılı olarak yapay zeka destekli sistemler. Yapay zeka destekli sistemleri kullanarak askerin cephedeki yükünü üzerinden alacağız.