Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji'den Sarı Kodlu Kar Yağışı Uyarısı!

MGM'nin tahminlerine göre birçok bölgede sağanak, kar ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sarı kodlu uyarı verilen iller ve detaylı hava durumu burada.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane'de yağış bekleniyor. Mersin'de gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Orta Akdeniz'in yükseklerinde kar yağışı, diğer bölgelerde ise sağanak ve yağmur öngörülüyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ve Van'ın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis görülebilir.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklığının İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgar Durumu

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında ise kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Uyarılar

  • Kuvvetli yağış uyarısı: Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ve Van'ın güneyinde kuvvetli yağış bekleniyor. Olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınmalıdır.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerine kadar bölgenin doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Rüzgarın batıda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde doğuda pus ve yer yer sis görülebilir.

  • Bursa: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • Çanakkale: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
  • İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Kırklareli: 9°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı bulutlu, iç kesimlerde çok bulutlu hava bekleniyor. Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis oluşabilir.

  • Afyonkarahisar: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Denizli: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
  • İzmir: 16°C, parçalı bulutlu
  • Manisa: 13°C, parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir. Adana'nın batısı ile Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli yağış öngörülüyor.

  • Adana: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, akşama kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor
  • Antalya: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Hatay: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Isparta: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu; bölgenin güney ve doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

  • Ankara: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Eskişehir: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Kayseri: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Konya: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis oluşabilir.

  • Bolu: 6°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • Düzce: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • Sinop: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • Zonguldak: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Kıyı kesimleri ile Tokat, Amasya ve Gümüşhane çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

  • Amasya: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • Rize: 16°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah sonrası aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor
  • Samsun: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • Trabzon: 14°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah sonrası aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin doğusunda aralıklı yağış bekleniyor; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olup yükseklerde kar görülecek. Hakkari, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir.

  • Erzurum: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Kars: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Malatya: 9°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Van: 6°C, çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; yükseklerde kar; güney ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Siirt-Pervari ilçesinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

  • Batman: 12°C, parçalı ve çok bulutlu; akşama kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • Diyarbakır: 13°C, parçalı ve çok bulutlu; akşama kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • Gaziantep: 14°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • Siirt: 11°C, parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; Pervari ilçesinde kuvvetli yağış bekleniyor

