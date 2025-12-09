24 ilde siber suç operasyonu: 204 şüpheli yakalandı

Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sponsorlu İçerik
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Asgari ücret maratonu başlıyor
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

24 ilde siber suç operasyonu: 204 şüpheli yakalandı

Son 5 günde 24 ilde düzenlenen siber operasyonlarda 204 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışmalarda 68 kişi tutuklandı, 30 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 08:05, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 08:06
Yazdır
24 ilde siber suç operasyonu: 204 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele yurt genelinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Son 5 gerçekleştirilen başarılı operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

204 ŞÜPHELİ YAKALANDI

24 ilde yürütülen siber suç operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı.

Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışmalarda 68 kişi tutuklanırken, 30 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Şüphelilerin; Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "kamu görevlisi, ürün/hizmet satışı, düşük faizli kredi" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

24 İLDE OPERASYON

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarınca haklarında soruşturma başlatıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber