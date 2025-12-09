Şanlıurfa'da 13 yaşındaki kardeşini öldüren ağabey kaçtı
Şanlıurfa'da kavga ettiği 13 yaşındaki kardeşini silahla vurarak öldüren ağabeyin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 08:09, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 08:07
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Ağveren Mahallesi'nde kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekipleri ağabeyi A.B. tarafından silahla vurulan 13 yaşındaki M.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaçan A.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.