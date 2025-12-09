22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yönetmeliğinde değişik

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmasını kazananın doğrudan ortaklık yapısı değişiklikleri, elektrik üretim tesisinin tamamı işletmeye alınıncaya kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın onayına tabi olacak.

Haber Giriş : 09 Aralık 2025 08:32, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 08:33
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, YEKA yarışmasını kazananın doğrudan ortaklık yapısı değişiklikleri elektrik enerjisi üretim tesisinin tamamı işletmeye alınıncaya kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın onayına tabi olacak.

Ayrıca, elektrik enerjisi üretim tesisinin tamamı işletmeye alındıktan sonra yapılacak doğrudan ortaklık yapısı değişiklikleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirim yapılması yeterli olacak.

Önlisans başvurusu yapmaya hak kazanan tüzel kişi ve bağlantı kapasitesi, önlisans verilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) bildirilecek.

Bu tüzel kişi bildirim tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde EPDK'ya önlisans başvurusu yapmak zorunda olacak.

Biyokütle enerjisi kaynaklı elektrik üretim başvuruları

Öte yandan, biyokütle enerjisi kaynaklı elektrik üretim başvurularının teknik değerlendirilmesini içeren yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Bakanlığın "Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikte geçen yardımcı kaynak ifadesi "Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde önlisans veya lisans başvurusunda kullanılan ana kaynak türünde olmamak üzere, ana kaynak dışındaki diğer kaynak ya da kaynakları ifade eder." şeklinde tanımlandı.

Başvuruların teknik değerlendirilmesi kısmında "tadil başvurularının" ibaresinden sonra gelecek şekilde "ve yardımcı kaynağı biyokütle olan başvuruların" ibaresi eklendi.

Ayrıca "karar tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde" ibaresi "alınan kararlar" şeklinde değiştirildi.

